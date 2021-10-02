اتفاقية تآخى بين "سيناء" الرومانية والمصرية.. شاهد

وقع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفلاد اوبوريا عمدة مدينة سيناء الرومانية اليوم، على اتفاقية تآخى بين مدينتى سيناء الرومانية ومدينة شرم الشيخ المصرية من أجل فتح أسواق نوعية جديدة فى مجال تنشيط السياحة واستثمار العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصرى والرومانى.



ويأتي ذلك في إطار تنشيط السياحة بين مصر ورومانيا ومن خلال الزيارة التى يقوم بها حاليا محافظ جنوب سيناء على رأس وفد من رجال الأعمال والمستثمرين الى دولة رومانيا.



كما قدم المحافظ الشكر إلى الجانب الرومانى على حسن الاستضافة وحفاوة الاستقبال، ووجه الدعوه لعمدة المدينة ومرافقيه لزيارة جنوب سيناء وتم قبول الدعوة وجارى التحضير لها من الآن.



وتم تكريم محافظ جنوب سيناء من قبل الجانب الرومانى وتم تبادل الدورع وإقامة مأدبة غداء عمل تكريما لمحافظ جنوب سيناء ومرافقية من رجال الأعمال والمستثمرين.





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