هندي يهرب 900 جرام من الذهب داخل عضو حساس بجسده.. تفاصيل

مع مرور تتطور حيل المهربين وطرقهم في نقل المخدرات والمجوهرات من مكان لآخر دون أن تتمكن الجهات الأمنية من إكتشاف خديعتهم، وأصبح الأمر غريبا و أحيانا خارج عن السيطرة .

وقالت في صحيفة " ديلي ستار"، البريطانية، إن شاب هندي يدعى " محمد شريف"، قامت الشرطة الهندية في مطار أمفال بجنوب الهند بالقبض عليه بعد تهريبه ما يقرب من كيلو من الذهب في مؤخرته .

وكاد محمد أن يمر من مطار أمفال متجها إلى نيو دلهي في الهند دون أن يكتشف أحد جريمته إلا أن أحد الضباط أصر على تفتيشه بسبب حركته المشبوهه" كما وصفت تحقيقات الشرطة" .

وعرضته أجهزة الأمن على أجهزة فحص من تقنية عالية بالأشعة السينية، فعثروا على 900 جرام من الذهب كان يخفيهم داخل جسده، و حينما واجهته الشرطة اعترف أنه كان يحاول تهريبهم .

يذكر أن الشرطة قامت بإحتجاز الشاب و إخراج الذهب من جسده و التحفظ عليه، وحبس المتهم لحين الحكم عليه بتهمه الإحتيال و التهريب

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