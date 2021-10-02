الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتقدم بهدف لوفتوس شيك على ساوثهامبتون بالشوط الأول

تقدم فريق تشيلسي على ضيفه ساوثهامبتون بهدفا دون رد بالشوط الأول، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

جاء هدف تشيلسي بعد كرة عرضية من كرة ركنية قام بتنفيذها روبن لوفتوس شيك، قبل أن يضربها شالوبه رأسية رائعة في شباك ساوثهامبتون في الدقيقة التاسعة.

ويسعى فريق تشيلسي بقيادة مدربه توماس توخيل لتحقيق الفوز على ساوثهامبتون في مباراة اليوم، لاقتناص صدارة الدوري الإنجليزي “مؤقتا”.

ترتيب تشيلسي وساوثهامبون في الدوري الإنجليزي:

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد ساوثهامبتون في المركز الـ 16 بـ 4 نقاط.