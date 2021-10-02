عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس العراقي: نعترف بوجود خلل في منظومة الحكم

الرئيس العراقي برهم
الرئيس العراقي برهم صالح

قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه لا مفر من الإقرار بوجود خلل في منظومة الحكم بحاجة لإصلاح حقيقي، والطريق إلى ذلك هو الاحتكام للشعب وصناديق الاقتراع.

وأضاف صالح "يجب أن نكون مستعدين لمنع المتلاعبين الذين يتربصون بالتجربة الانتخابية ويريدون تغيير المسار الحقيقي الذي يريده الشعب".

وأعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري اكتمال جميع الخطط الخاصة بتأمين الانتخابات العراقية المقررة العاشر من أكتوبر الجاري.. مشيرا إلى أن القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار، وسيتم غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات.

العراق.. جميع المراكز الانتخابية مؤمنة

العراق.. مقتدى الصدر يحذر دول الجوار من التدخل في الانتخابات البرلمانية

وقال الشمري - في مؤتمر صحفي اليوم: إن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات، لافتا إلى أنه سيتم فرض حظر التجوال الشامل عند الضرورة.

وبيًن انه تقرر عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة إلى مراكز الاقتراع ومنع استخدام الطائرات المسيرة، وسيكون يوم العاشر من أكتوبر عطلة رسمية، وسيتم إغلاق المولات والمراكز التجارية يوم الانتخابات.

من جهته، أكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية القاضي جليل عدنان أن المفوضية لديها تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية، وأن جميع مخازن المفوضية مؤمنة.

وفي نفس الإطار أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت أن بعثة الأمم المتحدة ستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح انتخابات أكتوبر، مشيرة إلى أنه سيتم نشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع، وأن أصوات الناخبين ستكون مسموعة.

وتنطلق الانتخابات في العراق يوم العاشر من الشهر الجاري، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت إشراف رقابة دولية ومحلية لضمان نزاهة الانتخابات. 

العراق الانتخابات برهم صالح الأمن اخبار العالم

موضوعات متعلقة

حكم الإنفاق على الفقراء بدلا من الحج والعمرة في أيام الوباء

وزير الري الأسبق: كلمة سامح شكري أمام مجلس الأمن إنذار للمجتمع الدولي

شكري: مصر ستتخذ إجراءات لحماية مقدرات وجودها ما لم نصل لحل.. 150 مليون مواطن في مصر والسودان يعيشون تحت التهديد.. سلوك إثيوبيا فج والملء الثاني يعرض السلم والأمن في إفريقيا للخطر

نص كلمة سامح شكري وزير الخارجية أمام مجلس الأمن بشأن سد النهضة الإثيوبي | صور

استهداف مطار أربيل والقنصلية الأمريكية في كردستان العراق بالصواريخ

استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في العراق

دعاء سورة البقرة لقضاء الحوائج والرزق بالمال والبنين والخير الكثير

شروط الأضحية من الغنم و الماعز والبقر والإبل

ترشيحاتنا

وزوجها يدعمها.. أحلام تظهر بالحجاب في كواليس تحضيرات اكسبو دبي 2020.. شاهد

جرائم حرب.. تضرر منازل ومحال تجارية في "جازان" السعودية بسبب طائرة مسيرة مفخخة

بسبب شاهين.. الصحة العمانية تعلن الطوارئ

بحضور 4 محافظين.. وزير التنمية المحلية يوجه بتوفير فرص عمل بـ"حياة كريمة"

هل تزيد جراحات السمنة من فرص الإنجاب لدى النساء والرجال ؟

خد بالك من كلامك.. عروسان يزرعان أجهزة تنصت أسفل طاولات حفل زفافهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

استدعاء محمد شريف وأفشة.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس العرب

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

أول رد فعل من السولية عقب إعلان قائمة المنتخب في كأس العرب

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

حالة واحدة تسمح للموظف بالعمل بعد سن التقاعد .. اعرفها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد الحكم بسجنه سنة ..شاهد

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

الصين تعرض مقاتلة شبح بحرية جديدة... صور

فيديو

شروط مهمة يجب معرفتها قبل إجراء عمليات جراحة السمنة.. فيديو

القوات المسلحة تنشر عددا من الفيديوهات بمناسبة الذكرى الـ ٤٨ لنصر أكتوبر

فيديو جراف..شوبير: من حقنا نعرف أسباب استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ممكن اتنين ياخدوا الكلى.. إلهام شاهين تعلن التبرع بأعضائها بعد وفاتها

المزيد

ساحة رأي

عمر عاقيل يكتب: محترفونا جعجعة بلا طحين

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «10»

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «3»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

اﻟﻤﺰﻳﺪ