الرئيس العراقي: نعترف بوجود خلل في منظومة الحكم

قال الرئيس العراقي برهم صالح إنه لا مفر من الإقرار بوجود خلل في منظومة الحكم بحاجة لإصلاح حقيقي، والطريق إلى ذلك هو الاحتكام للشعب وصناديق الاقتراع.

وأضاف صالح "يجب أن نكون مستعدين لمنع المتلاعبين الذين يتربصون بالتجربة الانتخابية ويريدون تغيير المسار الحقيقي الذي يريده الشعب".

وأعلن رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات العراقية الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري اكتمال جميع الخطط الخاصة بتأمين الانتخابات العراقية المقررة العاشر من أكتوبر الجاري.. مشيرا إلى أن القوات الأمنية دخلت في حالة الإنذار، وسيتم غلق جميع المنافذ الحدودية والمطارات.

وقال الشمري - في مؤتمر صحفي اليوم: إن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي سيشرف على الإجراءات الخاصة بتأمين الانتخابات، لافتا إلى أنه سيتم فرض حظر التجوال الشامل عند الضرورة.

وبيًن انه تقرر عدم السماح بدخول الهواتف المحمولة إلى مراكز الاقتراع ومنع استخدام الطائرات المسيرة، وسيكون يوم العاشر من أكتوبر عطلة رسمية، وسيتم إغلاق المولات والمراكز التجارية يوم الانتخابات.

من جهته، أكد رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية القاضي جليل عدنان أن المفوضية لديها تنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية، وأن جميع مخازن المفوضية مؤمنة.

وفي نفس الإطار أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت أن بعثة الأمم المتحدة ستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح انتخابات أكتوبر، مشيرة إلى أنه سيتم نشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع، وأن أصوات الناخبين ستكون مسموعة.

وتنطلق الانتخابات في العراق يوم العاشر من الشهر الجاري، وسط إجراءات أمنية مشددة، وتحت إشراف رقابة دولية ومحلية لضمان نزاهة الانتخابات.