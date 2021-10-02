أعضاء إلهام شاهين للتبرع.. من هم الأحق بها ؟

عادت الفنانة إلهام شاهين المعروفة فنيا بـ نجمة الجماهير، لتعيد إلى الواجهة قضية التبرع بالاعضاء وما يحيط بها من ضوابط واختلافات دينية وفقهية، وشروط طبية ليبدأ الحديث مجددًا حول عدد من الاستفهامات المرتبطة بتلك القضية.

ماذا قالت إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب إنها تطالب بـ إنشاء “بنك للأعضاء البشرية” في مصر، مثل “بنك القرنية”، والذي كان موجودًا في عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وساعد الكثير من المواطنين.

وأضافت: "لا بد أن نتبرع بأعضائنا لأي إنسان؛ بدل ما ياكلها الدود".

وتابعت: إن وصيتها هي التبرع بكل أعضائها البشرية عقب وفاتها، مضيفة:" هو الجسم بعد الإنسان ما يموت أكيد هياكله الدود ومش هنستفاد منه في حاجة".

وقالت إن هذه المبادرة بمثابة صدقة جارية وتنقذ عددا من المحتاجين وهي مبادرة جيدة للغاية".

وأوضحت شاهين:" الأفضل هي استفادة المريض من هذا العضو، لافتة إلي أن هناك عددًا من الدول تجيز الأمر ولاسيما في ظل نقص القرنية التي نستوردها من الصين .

وأشارت إلي أنها لا تمانع من إستخدام جثتها للتدريب طلبة كلية الطب، موضحة أنه لابد أن تكون هناك آلية لتجميع المتبرعين وتوثيق تبرعهم بعد وفاتهم.

حكم التبرع بالأعضاء شرعًا

الفيصل في الامر هي فتوى دار الافتاء المصرية التي اتاحت نقل الأعضاء من الاحياء إلى الأحياء، ومن الأموات إلى الاحياة بضوابط معينة اهمها عدم الإضرار بحياة المتبرع الحي والمتلقي، فضلًا عن عدم اختلاط الانساب بفعل نقل الأعضاء.

وقالت دار الافتاء في فتواها إن الإسلام حرص كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيًّا أو كليًّا؛ لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء؛ قال الله تعالى:﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا﴾ [البقرة: 195]، وقال تعالى:﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾.

ما الأعضاء المسموح التبرع بها ؟

التبرع بالأعضاء ليس متاحا لكل أعضاء الجسم، فهناك أعضاء وانسجة مسموح بنقلها من الشخص المتوفي إلى المريض الحي، وهناك اعضاء أخرى لا يُسمح بنقلها.

وقد يكون المتبرع بالأعضاء قادرًا على إنقاذ ما يصل إلى ثمانية أرواح بعد وفاته، وتشمل الأعضاء التي يتم يمكن التبرع بها بعد الموت، ما يلي :القلب والرئتين والبنكرياس والكبد (2 متلقي) والكليتين.

أما الأنسجة المسموح بنقلها، القرنيات (جزء العين أمام القزحية) والعظام والجلد والأوردة وصمامات القلب والأربطة

والأوتار.

من الأحق بالاستفادة من التبرع بالأعضاء ؟

اشترطت الفتوى الشرعية أن تكون حالة المنقول إليه المرضية في تدهورٍ مستمرٍّ ولا يُنقِذُهُ من وجهة النظر الطبية إلا نقل عضو سليم من إنسان آخر حيٍّ أو ميتٍ، ويكون مُحَقِّقًا للمنقول إليه مصلحةً ضروريةً لا بديل عنها.

كما اشترطت أن يكون الميت المنقول منه العضو قد أوصى بهذا النقل في حياته وهو بكامل قُوَاهُ العقلية ودون إكراه ماديٍّ أو معنويٍّ، وعالمًا بأنه يوصي بعضو معين من جسده إلى إنسان آخر بعد مماته، وبحيث لا يؤدي النقل إلى امتهان لكرامة الآدمي؛ بمعنى أنه لا تتضمن الوصية نقل كثير من الأعضاء تجعل جسد الآدمي خاويًا؛ لأن هذا ينافي التكريم الوارد في قوله تعالى:﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾.

ومن البديهي أن يكون من أوصى له المتبرع هو الأحق بالاستفادة إذا توافرت كافة الشروط الدينية والطبية التي لا تمنع عملية النقل.