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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأبيض الأنيق.. أروى جودة تخطف الأنظار بجمالها

صدى البلد

شاركت الفنانة أروي جودة، جمهورها صورا جديدة، عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع الإعلامية لميس الحديدى .

وظهرت أروى جودة ؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان باللون الأوف وايت ذات القماش الشيفون الشفاف وهو ما جعل إطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة ولفتت الانظار.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر وهو ما يتناسب مع إطلالتها الأنيقة الجريئة.

في حوار جرئ، فتحت النجمة أروى جودة قلبها ليلة أمس في لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي، وكشفت العديد من جوانب حياتها الخاصة، ولأول مرة تتحدث عن علاقتها بممثل تركي شهير، وقعا في حب بعضهما وهي في بداية مشوارها الفني، لكن قصة الحب لم تكتمل بسبب رغبة كل منهما في البقاء ببلده.
 
ولأول مرة يعرف جمهور أروى جودة ارتباطها بالنجم التركي أوزجان دينيز ، بطل مسلسل عروس أسنطبول الشهير، الذي أسر قلوب الفتيات المتابعات له بوسامته وخصلات شعره البيضاء، فهو أيضًا جذب أروى جودة منذ سنوات وارتبطا وتمت الخطبة لكن لم يشأ القدر أن تستمر تلك العلاقة.
 
أروى جودة قالت أمس عن علاقتها بالنجم التركي :" كان دمه خفيف جدًا، ولكن لم تستمر خطبتنا لأنه كان عايزني أسافر، وقتها ماكنتش عاوزة أسيب مصر، وتعرفت عليه أثناء مشاركتى في إحدى المسابقات في تركيا، ووقتها التقينا أثناء تواجده لتصوير إحدى كليباته".

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Screenshot_20211002-175754_Instagram
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