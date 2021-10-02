حماة الوطن: السيسي يدعم المرأة ونسير نحو دولة عصرية قوية

علق الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة الوطن، على احتفالية يوم القضاء المصري، قائلا إن القضاء يحقق المساواة والعدل بين أفراد الشعب .

وأضاف عمرو سليمان في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" الدولة المصرية تتجه نحو الرقمنة في كافة القطاعات، ومنها ميكنة القضاء بما يسهم في إسراع عملية التقاضي ".

وتابع عمرو سليمان :" الدولة المصرية تبني دولة جديدة تتحول رقمينا وتتجه نحو الرقمنة في كافة القطاعات ".

وأكمل عمرو سليمان :" القيادة السياسية كلفت بإنشاء مدينة للعدالة في العاصمة الإدارية الجديدة وبناء القدرات الشخصية لأفراد منظومة القضاء المصري ".

ولفت عمرو سليمان إلى القيادة السياسية تسعى لتحقيق مستقبل مشرق للدولة المصرية في كافة القطاعات"، مضيفا:" المرأة المصرية بدأت تعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة وهذا دليل على دعم وتمكين الرئيس السيسي للمرأة المصرية وما يحدث يدعو للفخر ونسير نحو دولة عصرية قوية ".



