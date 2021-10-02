رسالة تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل أزمة الغواصات

كشفت رسالة بعثت بها حكومة أستراليا إلى شركة فرنسية، كواليس الساعات الأخيرة في أزمة الغواصات مع باريس.

نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية الرسالة بطلب من أستراليا بموجب قوانين حرية المعلومات السارية في البلاد، لتكشف مزيد من التفاصيل حول الأزمة بعد إلغا ء الحكومة الأسترالية صفقة الغواصات التي تعاقدت على شرائها من فرنسا بقيمة حوالي 90 مليار دولار.

قالت الصحيفة إن الرسالة وجهت في 15 سبتمبر إلى مجموعة الشركات الفرنسية Naval Group تنص على أن الحكومة الأسترالية قدم إرشادات إلى هذه الشركة بشأن "مواصلة العمل وسداد تكلفة العمل".

لكن المدير العام لبرنامج "غواصة المستقبل" الأسترالي، كريج بورك، حذر في الوقت نفسه في الرسالة من أن الحكومة لم تصادق بعد على مواصلة العمل لعقد الصفقة.

وقالت بورك في رسالة للشركة الفرنسية إن المسائل المطروحة فيها لا تقدم أي ترخيص لمواصلة العمل أو سداد تكاليفه".

وبحسب الصحيفة، وجهت الرسالة إلى فرنسا قبل ساعات من إبلاغ رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإلغاء الصفقة.

وأضافت الرسالة أن الحكومة الأسترالية "تذكر مجموعة نافال بأن هذا الخروج لا يلغي الالتزامات" المنصوص عليها في خطاب مختلف أرسل قبل أسبوع.

وتتناقض الرسالة مع رواية باريس، خاصة وزارة الدفاع التي قالت إن الجانب الأسترالي في الرسالة المذكورة أعرب عن ارتياحه التام بمواصفات الغواصة الفرنسية.

وسبق أن قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لوداريان، إن أستراليا أبدت استعدادها خلال الرسالة لتوقيع اتفاقية على وجه السرعة لإطلاق مرحلة ثانية من البرنامج، مشيرا إلى أن "هناك شخصا ما قد كذب".

وألغيت صفقة الغواصات الفرنسية إلى أستراليا بعد إعلانها عن إنشاء شراكة دفاعية جديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا تتيح لها الحصول على غواصات تعمل بالطاقة النووية، بدلا من الغواصات الفرنسية المتعاقد بشأنها.

وأثار إلغاء الصفقة غضب فرنسا التي اتهمت أستراليا والولايات المتحدة بطعنها في الظهر واستدعت سفيريها من كانبيرا وواشنطن.