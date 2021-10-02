تعرف علي سبب حرص رجال الشرطة علي لمس السيارات المخالفة عند استيقافها.. فيديو

عرضت قناة العربية، فيديو لرجال شرطة يحرصون علي لمس الصندوق الخلفي أو المصباح الخلفي للسيارات المخالفة بيدهم وذلك عند استيقافهم أصحابها علي الطريق.



وأوضح الفيديو، أن تصرف رجال الشرطة هذا لاحظه الكثيرون وأثار حيرتهم ولكن لماذا يقومون بذلك ؟ وتبين أن هذا من أجل ترك رجال الشرطة لبصماتهم علي السيارات في حالة وقوع حادث للشرطي أو محاولة هروب الشخص المخالف.



وأوضح الفيديو، إن هذه الحركة يستطيع الشرطي من خلالها إثبات إيقافه للمخالف من خلال بصماته المتواجدة علي السيارة، مؤكدا أن هذا الإجراء تتبعه نسبة كبيرة من الأجهزة الشرطية حول العالم .