عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

7 اختصاصات لمجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي.. اعرفهم

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد لسنة 2020، إختصاصات مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي.

 

ووفقا للمادة (16) يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعي بما يأتي:


١ - وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:


(أ) السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.


(ب) استثمار نسبة لا تقل عن (75%) من احتياطيات الأموال في أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة باتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


(جـ) تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة في الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.


(د) التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.


(هـ) العائد الاستثماري المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.


(و) الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعي إلى السوق.


(ز) الحفاظ على القيمة الحقيقية للأموال المستثمرة.

 

رئيس مدينة مرسى علم: اجتماع لحل مشاكل التأمين الصحي

الحلم الإفريقي توقع بروتكول تعاون لدعم الاستثمار الطبي في إفريقيا


٢ - وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.
٣ - رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.
٤ - مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.
٥ - اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي.
٦ - اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.
٧ - الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.
 


ونصت المادة (17) علي أن يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

الاستثمار الخزانة العامة التأمينات الإجتماعية سعر الخصم المصروفات التأمين الإجتماعي

ترشيحاتنا

هل يقع الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ؟ علي جمعة يجيب

مجاهد: كيروش له الحق في اختيار اللاعبين.. والزمالك أنهى أزمة القيد.. فيديو

"هينسي" تضع لمسات ساحرة على فورد F-150 رابتور.. فيديو

أعظم أسباب إنشراح الصدر وإبعاد الضيق وفك الكرب والرضا

النوبة القلبية .. 6 علامات تحذيرية يجب اكتشافها قبل فوات الأوان

ميدو يحذر كيروش من "قنبلة موقوتة" داخل معسكر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

حكاية السهرة.. لماذا حاول محمد فوزي سرقة «ساكن في حي السيدة» من عبدالمطلب؟

شاهد.. قرد يثير فزع الركاب داخل مطار في الهند

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ