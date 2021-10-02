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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيلم رعب.. اللحظات الأولى لانهيار عمارة سكنية

لحظة الإنهيار
لحظة الإنهيار

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الهند مقطع فيديو أرعب الملايين في الهند و ذلك أثناء إنهيار مبنى سكني مكون من 8 طوابق و هبوطه على الارض بشكل مفاجئ .

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن عمارة سكنية في شمال الهند، تحديدا في منطقة شيملا بولاية هيماشال تعرضت للإنهيار بالسكان القاطنين بها .

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ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن الإنهيار جاء بشكل مفاجئ، فلم يتمكن السكان على الاقل من إخلاء المبني من أغراضهم حتى إنهياره إلا أنه  بين لحظة و الآخرى إنهار و فقد السكان كل أغراضهم .

ووفقا لتقارير الإسعاف، فإن السكان لم يتمكنوا جميعهم من الخروج و الفرار من المكان، و بعضهم ظل تحت الانقاض منهم من خرج جثة هامدة و بعض السكان مازازلوا أحياء و لكنههم فقدوا ذويهم و أغراضهم .

جدير بالذكر أن لحظة سقوط البناية السكنية كان مرعبا و يشبه إلى حد كبير افلام الرعب التي يحدث خلال أحداثها إنهيار سريع للمباني . 

و ذكرت السلطات الهندية في وسائل الإعلام، أن الإنهيار ناتج عن مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الهند الفترة المالضية مما نتج عنها تخلخل في جدران المباني 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zdq32LxIyDU&t=117s

الهند انهيار مبنى هبوط أغراض سكان

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