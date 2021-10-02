فيلم رعب.. اللحظات الأولى لانهيار عمارة سكنية

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الهند مقطع فيديو أرعب الملايين في الهند و ذلك أثناء إنهيار مبنى سكني مكون من 8 طوابق و هبوطه على الارض بشكل مفاجئ .

حسب ما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، فإن عمارة سكنية في شمال الهند، تحديدا في منطقة شيملا بولاية هيماشال تعرضت للإنهيار بالسكان القاطنين بها .

ووفقا لتحقيقات الشرطة، فإن الإنهيار جاء بشكل مفاجئ، فلم يتمكن السكان على الاقل من إخلاء المبني من أغراضهم حتى إنهياره إلا أنه بين لحظة و الآخرى إنهار و فقد السكان كل أغراضهم .

ووفقا لتقارير الإسعاف، فإن السكان لم يتمكنوا جميعهم من الخروج و الفرار من المكان، و بعضهم ظل تحت الانقاض منهم من خرج جثة هامدة و بعض السكان مازازلوا أحياء و لكنههم فقدوا ذويهم و أغراضهم .

جدير بالذكر أن لحظة سقوط البناية السكنية كان مرعبا و يشبه إلى حد كبير افلام الرعب التي يحدث خلال أحداثها إنهيار سريع للمباني .

و ذكرت السلطات الهندية في وسائل الإعلام، أن الإنهيار ناتج عن مياه الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها الهند الفترة المالضية مما نتج عنها تخلخل في جدران المباني

https://www.youtube.com/watch?v=zdq32LxIyDU&t=117s