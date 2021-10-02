بعد قرار وزارة الرياضة .. الزمالك يكشف تطورا في مصير انتخابات النادي

كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك، عن مصير انتخابات النادي والخطوات المقبلة لحل الأمر.

يأتي هذا عقب إعلان قرار وزارة الرياضة منذ قليل ببطلان فتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك بسبب العضويات التي لا يحق لها التصويت.



وأكد المصدر أن الأزمة جاءت بسبب عدم وجود كشوفات بعدد الأعضاء الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، وان هذا خطأ كبير وكان يجب الانتباه له قبل الإعلان.

وأكمل المصدر حديثه لـ صدى البلد أن الموقف الحالي القيام بعملية حصر للأعضاء الذين يحق لهم التصويت ، وأن اللجنة الحالية التي تتولى إدارة النادي، تقوم بتسليم مديرية الشباب والرياضة الكشف للإطلاع عليه والقيام باعتماده.

وأشار المصدر أن بعد الانتهاء من تلك الإجراءات يتم الموافقة على فتح باب الترشح من جديد، وبدء العملية الانتخابية.

وتستمر اللجنة الحالية برئاسة حسين لبيب في عملها لحين انتهاء الإجراءات وفتح باب الترشح مرة أخرى.