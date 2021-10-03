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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة بشأن أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

صدى البلد

أعلن النائب الحسيني جلال عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، موجه للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء والدكتوره هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والكتور محمد معيط وزير المالية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة، بشأن أزمة تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه.

 

وقال النائب الحسيني جلال في تصريحاته لـ" صدى البلد"  انه تمت الإشارة فى طلب الإحاطة المقدم منه، إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 5 السنة 2011 الخاص بالمشروع القومي لتعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير اليوم السنوات السابقة، موضحا انه لم يتقدم للامام سوي عن صدور قرار بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه 2014 والمعتمد درجاتهم المالية في شهر نوفمبر وديسمبر 2014، لافتا الى أن الموافقات على تعيين أوائل الخريجين سابقة على ذلك في يوليو 2014 اي حتى قبل صدور قانون الخدمة المدنية.


ودعا المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الأعضاء لإبداء رغباتهم للانضمام للجان النوعية الـ25، وذلك بحسب المادة 39 من لائحة مجلس النواب بأن يتلقى رئيس المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي في الموعد الي يحدده طلبات الأعضاء بالترشح لعضوية اللجان.

 

ومن المقرر أن يستمر تلقي الطلبات حتى صباح اليوم "الأحد"، والذى يشهد إعلان قوائم اللجان المختلفة بعد انتهاء الأعضاء من تسكين رغباتهم، على أن يعقبها إجراءات الانتخاب لهيئات مكاتب اللجان.

مجلس الوزراء مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء الماجستير والدكتوراه قانون الخدمة المدنية مصطفى مدبولي

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