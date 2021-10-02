أوكرانيا ومالطا تلغيان القيود على الرحلات الجوية بينهما

اتفقت وزارة البنية التحتية في أوكرانيا ووزارة النقل والبنية التحتية في مالطا على الرفع المتبادل للقيود الحالية على الخدمات الجوية المنتظمة بين البلدين.

وقالت الوزارة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم /السبت/ - أن الدولتين اتفقتا على إزالة القيود المفروضة على عدد شركات طيران معينة ووجهات معينة في أراضي كلا البلدين بالإضافة إلى السماح بعدد غير محدود من الرحلات.

وبحسب الوزارة، من المتوقع أن تؤدي الاتفاقية الجديدة إلى زيادة عدد الرحلات الجوية بين الدول، فضلاً عن المساعدة في تقليل تكلفة التذاكر، وتخطط أوكرانيا والاتحاد الأوروبي هذا الشهر لتوقيع اتفاقية منطقة الطيران المشتركة والتي بموجبها ستحصل شركات الطيران الأوكرانية على وصول موسع إلى سوق الاتحاد الأوروبي.