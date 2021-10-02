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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

"الغندور" يعلن تأجيل انتخابات نادي الزمالك لأجل غير مسمى

نادي الزمالك
نادي الزمالك

أعلن الإعلامي خالد الغندور عن تأجيل انتخابات نادي الزمالك لأجل غير مسمى.

وكتب خالد الغندور عبر صفحته الشخصية فيس بوك قائلا :" تأجيل انتخابات الزمالك لأجل غير مسمى".

رسميا بطلان الجمعية العمومية لـ نادي الزمالك

أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية والذي تم نشره في أحد الصحف القومية "جريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري" وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة سبعة أيام تمهيداً لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد اعمالا لاحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

 

بطلان انعقاد عمومية الزمالك
يأتي ذلك، نظرا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات بالنادي، كما تلاحظ ايضا وجود اخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ اجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية لـ الزمالك وذلك حتي يتمكن الاعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الادارة المزمع اجراءها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

وعليه رأت الجهه الإدارية بطلان اعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، علي ان يتم اعادة الاعلان في المواعيد المقررة قانونا وطبقا للائحة النظام الاساسي لنادي الزمالك، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.

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