لوكاتيلي يقود يوفنتوس للفوز على تورينو في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس، على نظيره تورينو بهدف دون مقابل في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 86، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء تورينو بعد تلقيه تمريرة من كييزا، ليمنح يوفنتوس نقاط المباراة الثلاث.

وكان السويدي كولوسيفسكي قريبًا من تسجيل هدف آخر لـ يوفنتوس في الدقيقة 91، لكن العارضة تصدت لـ تسديدته.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 11 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد تورينو عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

تشكيل يوفنتوس

وضم تشكيل يوفنتوس كل من:

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت -جيورجيو كيليني - أليكس ساندرو

خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو

خط الهجوم: مويس كين - فيديريكو كييزا - فيديريكو بيرنارديسكي