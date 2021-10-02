عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لوكاتيلي يقود يوفنتوس للفوز على تورينو في الدوري الإيطالي

لوكاتيلي
لوكاتيلي

فاز فريق يوفنتوس، على نظيره تورينو بهدف دون مقابل في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

 

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق مانويل لوكاتيلي في الدقيقة 86، بتسديدة رائعة من على حدود منطقة جزاء تورينو بعد تلقيه تمريرة من كييزا، ليمنح يوفنتوس نقاط المباراة الثلاث.

 

وكان السويدي كولوسيفسكي قريبًا من تسجيل هدف آخر لـ يوفنتوس في الدقيقة 91، لكن العارضة تصدت لـ تسديدته.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 11 في المركز الثامن، فيما توقف رصيد تورينو عند 8 نقاط في المركز الحادي عشر.

 

تشكيل يوفنتوس

 

وضم تشكيل يوفنتوس كل من: 

 

في حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

خط الدفاع: دانيلو - ماتياس دي ليخت -جيورجيو كيليني - أليكس ساندرو

خط الوسط: ويستون ماكيني - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو

خط الهجوم: مويس كين - فيديريكو كييزا - فيديريكو بيرنارديسكي

الدوري الايطالي يوفنتوس تشكيل يوفنتوس فريق يوفنتوس لوكاتيلي

موضوعات متعلقة

لاعب الأهلي السابق يقود الطائي للفوز 2-1 على التعاون في الدوري السعودي

جريدة سعودية: بيدرو إيمانويل لم يكن الخيار الأول لتدريب فريق النصر

أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

كييزا يقود تشكيل يوفنتوس أمام تورينو في الدوري الإيطالي

الدوري الألماني.. دورتموند يهزم أوجسبورج.. ومرموش ينتصر لـ شتوتجارت على هوفنهايم

أخبار الرياضة| استبعاد شريف وأفشة من مباراتي ليبيا.. وصلاح يحمل شارة القيادة

6 مرشحين لخلافة رونالد كومان في تدريب برشلونة

روبيرتو مارتينيز يؤكد: لم يتفاوض معي أحد لتدريب برشلونة

ترشيحاتنا

إصابة 3 في حريق هائل التهم مول تجاريا في دمنهور.. صور

ألمانيا.. حريق ضخم يتسبب في قطع الكهرباء عن 15 ألف منزل

قمة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد .. التشكيل الرسمي للفريقين

منحه السيسي قلادة النيل في أولى قراراته كرئيس للجمهورية.. كيف أنقذ عدلي منصور مصر؟

تعرف على الأسعار الجديدة لـ سيارات إم جي موديل 2022 في مصر..صور

«راقصة» على شواهد القبور .. فيفي عبده ودينا تُثيران الجدل من جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

خالد عبد العزيز يكشف لـ صدى البلد موقفه من انتخابات الزمالك

وقف نظر استئناف مجدي عبد الغني على تغريمه في قضية الميراث

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تفعيل خدمة سداد مصروفات المدارس بالرقم القومي غدا عبر 3 وسائل

شاهد.. التفاصيل الكاملة لمأساة نجار الهرم.. بوشكا قبل وفاته: راضي بقضائك يارب.. والمتهمة: خدت حقي

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل مروان بابلو في المنارة بمشاركة شاب جديد والناظر

أول ظهور للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد الحكم بسجنه سنة ..شاهد

وزير الدفاع: نمتلك منظومة تسليح متطورة وقادرون على الدفاع عن أمن مصر القومي

صدقت توقعات صدى البلد.. لماذا استبعد كيروش محمد شريف وأفشة من المنتخب؟

فيديو

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

تحذير للمرضعات "لا تُجرين عمليات جراحات السمنة" .. شاهد

هل تزيد جراحات السمنة من فرص الإنجاب لدى النساء والرجال ؟

المزيد

ساحة رأي

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

عمر عاقيل يكتب: محترفونا جعجعة بلا طحين

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «10»

د. محمد عونى يكتب: الأهلى تاريخ مشرف عبر كل العصور

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ