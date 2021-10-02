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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حزب حماة وطن : ندعم الرئيس السيسي في كل ما يقوم به تجاه مؤسسة القضاء ..فيديو

القضاء المصري
القضاء المصري

قال الدكتور عمرو سليمان المتحدث باسم حزب حماة وطن، إن احتفالية قضاة مصر اليوم كان أهم ما فيه هو فكر القيادة السياسية والتي كانت تعمل دائما علي تطوير منظومة التقاضي وتسهيل إجراءاته والإسراع فيه بكل التشريعات التي تدعم هذه العملية.

أضاف عمرو سليمان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه " دي أم سي " القيادة السياسية أرست اليوم هذا المفهوم بشكل قوي من خلال الاحتفال بيوم القضاء المصري والإعلان عن مدينة العدالة وتمكين المرآه المصرية في القضاء من خلال النيابة العامة ومجلس الدولة.

أوضح عمرو سليمان ، إن حزب حماة وطن يدعم الرئيس السيسي في كل ما يقوم به تجاه مؤسسة القضاء المصرية .
عماد الدين حسين: احتفالية اليوم رسالة شكر وتقدير للقضاء المصري

قال  الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، تعليقا على احتفالية يوم القضاء المصري بحضور الرئيس السيسي، إنه يتم الاحتفال بعيد القضاء لأول مرة، واحتفالية اليوم تعتبر رسالة شكر وتقدير من  الدولة للقضاء المصري .

وأضاف عماد الدين حسين، أن  الرئيس السيسي كرم أسر شهداء القضاء وعلى رأسهم المستشار هشام بركات ".

وتابع عماد الدين حسين :" الرئيس السيسي تحدث اليوم عن استقلالية القضاء ودوره تحقيق العدالة والمساواة بين كل أفراد الشعب ".

وأكمل عماد الدين حسين :" اليوم كان رسالة من الدولة للقضاء بأن الشعب المصري ومؤسسات الدولة تدعم القضاء بشكل كامل ".

ولفت عماد الدين حسين :"  الرئيس السيسي تحدث اليوم عن أهمية تطوير منظومة القضاء والتحول رقميا "، مضيفا:" وزير العدل تحدث عن أهمية ميكنة منظومة القضاء والشهر العقاري ".

مجلس الشيوخ المرأة المصرية الرئيس السيسي الشعب المصري القيادة السياسية النيابة العامة مجلس الدولة

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