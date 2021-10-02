احميه من الإدمان والتدخين .. نصائح للتعامل مع الطفل بعد تعرضه للعنف

يصادف اليوم السبت 2 أكتوبر اليوم العالمي للاعنف، والذي يتم من خلاله تقديم التوعية اللازمة للأشخاص حول العالم لحمايتهم لعدم تعرضهم للأذى المادي أو المعنوي.

قال الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، أن العنف ضد الأطفال يحتوي على جميع أشكال العنف، سواء من الوالدين، أو مقدمي الرعاية، أو الأصدقاء والأهل والمقربين، وأن التقديرات تشير إلى أن مليار طفل في المرحلة العمرية من 7 لـ 12 سنة تعرضوا للعنف البدني والجسماني أو الوجداني في العام الماضي.

أشكال العنف ضد الأطفال

أوضح استشاري الصحة النفسية، في حديثه لـ “صدى البلد”، أن أشكال العنف ضد الأطفال هي :

- سوء المعاملة.

- الإهمال والتسلط.

- العنف الالكتروني.

- العنف الجسدي.

- التحرش الجنسي.

وأكد الدكتور وليد هندي، أن أثر العنف واضح من الناحية العضوية أو النفسية وقد يؤدي إلى الوفاة، وفي بعض الاحيان يصيب الطفل الحروق أو قصور في الادراك، ومشاكل في الغدد الصماء والنسيج الهيكلي والاجهزة التنفسية وكفاءة الجهاز المناعي، أو المثلية الجنسية، كما أنه يؤثر على التحصيل المهني والدراسي ويؤدي إلى التدخين والإدمان والزواج المبكر.

أثر العنف النفسي

وأوضح عن أثر العنف من الناحية النفسية :

- الشعور الدائم بالقلق.

- ارتفاع الاكتئاب.

- الانتحار.

- صعوبة في المهارات الاجتماعية.

وقدم استشاري الصحة النفسية مجموعة نصائح للتعامل مع الأشخاص الذين تعرضوا للعنف وهي كالأتي :

- تهيئة بيئة نفسية سليمة.

- اتزان العلاقة بين الأم والابناء والتحدث بطريقة سليمة.

- توفير انشطة اجتماعية.

- الاعتذار للابناء عند الخطأ.

- وضع بدائل للطفل في تقويم السلوك بدل العنف.

- تغيير المكان الذي تعرض من خلاله للعنف.

- الاتصال بنجدة الطفل عند الحاجة.

- استشارة الطبيب المختص.

- تقديم المكافأة اللازمة.