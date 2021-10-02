ضبط عملات أثرية رومانية وعثمانية مع راكب عربي في مطار القاهرة

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط راكب عربي بحوزته كمية كبيرة من العملات منهم 7 عملات أثرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب شركة طيران الشرق الأوسط القادمة من بيروت، استوقف عبد السلام عادل عبد السلام مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج بسرعة من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وطلب محمود سعيد جوهر مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2 تفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة طاهر محمود خفاجي رئيس القسم والذي تلاحظ له وجود ما يشتبه أن يكون عملات معدنية.

قام صبحي ربيع مدير الجمرك بتكليف محمد نسيم ابو العز مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود كمية كبيرة من العملات، قام أحمد سعد عبد المطلب مدير إدارة الجمرك بإبلاغ هناء المشهور مدير عام الوحدات الأثرية بمطار القاهرة والتي كلفت لجنة مكونة من عبد الخالق ابو بكر و هيثم يوسف و ملاك حبيب مفتشو الآثار بالمعاينة والفحص مما أسفر عن وجود 5 عملات معدنية ترجع للعصر العثماني وعملة واحدة ترجع للعصر الروماني وعملة واحدة ترجع لملك السعودية عبد العزيز آل سعود تخضع جميعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

أمر أحمد سعد بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الراكب للنيابة المختصة.

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