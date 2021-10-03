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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| استمرار فتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. روشتة لتأهيل طلاب الثانوية في العام الجديد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

أهمها مواليد 1 أكتوبر 2003.. شروط تسكين الطلاب في مدن جامعة سوهاج

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، عن شروط تسكين الطلاب والطالبات الجدد بالمدن الجامعية، بعدما  تم تحديد غدا الأحد ٣ اكتوبر للتقديم الورقي للطالبات، جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة المدن الجامعية ، وذلك بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

 

أهم التخصصات الحديثة.. عميد حاسبات حلوان يعتمد نتيجة الفصل الصيفي لبرنامج هندسة البرمجيات

تقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان العديد من البرامج الدراسية والتخصصات المميزة والفريدة فى إعداد خريج متوافق مع متطلبات سوق العمل، وبالتحديد في مجال الذكاء الاصطناعي والذي هو اسم الكلية بعد أن تم تغيير اسمها من كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

 

محافظ كفر الشيخ: حريصون على دعم جميع الأنشطة الرياضية للشباب

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ ، إن الدولة تهتم بالرياضة ومتابعة دعمها وتطويرها لتحقيق رياضة جماهيرية ترقى إلى المستوى المطلوب، ودعا الجميع إلى التعاون والعمل بثقافة جديدة تجسد أخلاق الرياضة، مؤكدًا أهمية اكتشاف المواهب وتطويرها ودعم مشاركتها في البطولات والدورات الرياضية المحلية والدولية.

 

حفل تأبين للدكتورة ماجدة عبيد بكلية الدراسات والبحوث البيئية في جامعة عين شمس

نظمت صباح اليوم كلية الدراسات والبحوث البيئية بـ جامعة عين شمس، حفل لتأبين الدكتورة ماجدة عبيد عضو لجنة البحث العلمى أستاذ العمارة البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بالجامعة عميد المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا عضو المجلس القومي للمرأة، والتى كانت مثالاً يحتذى به من أساتذة وباحثي الكلية.

 

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 .. رابط النتيجة

نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021، هى الكلمة الأكثر بحثا على محرك البحث الشهير جوجل وذلك بعد أن أغلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقع التنسيق على طلاب الدبلومات الفنية  بالتنسيق .

 

استعدادا للعام الجديد.. خبير تربوي يضع روشتة لـ طلاب الثانوية لتأهيلهم نفسيا

مع قرب بدئهم العام الدراسي الجديد؛ يبدأ طلاب الشهادة الثانوية السعي نحو تحقيق أحلامهم، حيث تعتبر هذه المرحلة الدراسية من أكثر المراحل التي يسلط عليها الضوء بشكل كبير، لذا نوجه لطلاب الشهادة الثانوية 2021- 2022 أهم النصائح التي تساعدهم في الوصول إلى هدفهم قبل بدء العام الدراسي الجديد. 

 

الآن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 عبر هذا الرابط

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ….. ظهرت أمس نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021، واعلن مكتب التنسيق عن نتيجة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة حيث شملت (بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولي والثانية بالإضافة إلي الطلاب الناجحين في الدور الثاني).

 

التعليم العالي: استمرار فتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية

يعلن مكتب تنسيق القبول بـ الجامعات الأهلية المصرية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة)، عن استمرار فتح باب التسجيل لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، حتى يوم الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021 لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكترونى
 

فتح باب التقديم للمدن الجامعية بحلوان لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

فتحت المدينة الجامعية جامعة حلوان أبواب التقديم لطلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 و طلاب المرحلة الأولى و الثانية الذين قاموا بإدخال أي بيانات خاطئة .

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