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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس لص سرق سيارة فارهة بمنطقة قصر النيل

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة سيارة بأسلوب "المغافلة" من سيدة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

 

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

 

ونجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة سيارة بأسلوب "المغافلة" وضبط مرتكب الواقعة.

 

وتبلغ لقسم شرطة قصر النيل من إحدى السيدات ، مقيمة بدائرة القسم ، قررت بأنها عقب قيامها بركن السيارة قيادتها "ملك زوجها" أمام العقار محل سكنها ، قام أحد الأشخاص " غير معلوم لديها " بالحصول على مفتاح التشغيل الخاص بالسيارة بدعوى مساعدتها ونقل بعض المتعلقات من داخل السيارة، إلا أنه استولى على السيارة ولاذ بالفرار .

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات باستخدام أحدث التقنيات وفحص الكاميرات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حماده بالبحيرة.

 

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن السيارة المستولى عليها بحوزة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة اشمون بالمنوفية ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير وبحوزته السيارة.

 

واعترف بشرائه السيارة من المتهم المشار إليه، كما أقر بعلمه بأن السيارة المستولى عليها من متحصلات واقعة سرقة، وعقب ذلك أمكن ضبط المتهم الأول.

 

وأقر بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" ، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم واتهمته بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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