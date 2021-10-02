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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل: دخول المرأة مجلس الدولة والنيابة العامة يوم تاريخي ..فيديو

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان وزير العدل ، إن المرأة المصرية كانت تعمل في القضاء عدا وظائف النيابة العامة ومجلس الدولة ، مؤكدا أن الرئيس تصدى لهذا والآن المرأة تعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة ويوم صدور القرار يوم تاريخي .

واضاف عمر مروان خلال مداخلة هاتفية في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع علي قناة " تن " ، ان  مصر الآن بها نظام فريد تعمل عليه في القضاء داخل المحكمة الاقتصادية ، مؤكدا ان اليوم قمنا بتنفيذ تجربة التقاضي الكامل عن بعد وهذا يتم منذ أن يقوم الشخص برفع القضية حتي الحكم  دون أن يلتقي طرف آخر إلا علي الشاشات.

واوضح عمر مروان ، أن مصر ستكون من رواد منظومة القضاء بسبب تحويل الكلام الشفوي إلي مكتوب وسيتم تطبيقها بناء علي أجهزة متواجدة في المحكمة ستحول كل كلام القاضي إلي كلام مكتوب وكذلك المحامي والمتهم بداخل القاعة .

النيابة العامة مجلس الدولة وزير العدل المرأة المصرية المحكمة الاقتصادية المستشار عمر مروان عمر مروان

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