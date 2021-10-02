بث مباشر .. مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة في قمة الدوري الإسباني

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، اليوم، السبت، مواجهة نارية، بين فريق برشلونة ومضيفه أتلتيكو مدريد، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإسباني.

برشلونة ضد أتلتيكو مدريد:

يسعى فريق برشلونة بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان، لمداوة جراحه، بتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم، وتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.

ويمر فريق برشلونة بفترة كارثية سواء على الصعيد المحلي أو القاري، منذ رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

تشكيل أتلتيكو مدريد:

يان أوبلاك، ستيفان سافيتش، خوسيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، ماركوس يورينتي، يانيك كاراسكو، كوكي، رودريجو دي بول، توماس ليمار، جواو فيليكس، لويس سواريز.

تشكيل برشلونة:

مارك أندريه تير شتيجن، أوسكار مينجويزا، رونالد أراوخو، جيرارد بيكيه، سيرجينو ديست، نيكو جونزاليس، سيرجيو بوسكتس، فرانكي دي يونج، فيليب كوتينيو، جافي، ممفيس ديباي.

ترتيب أتلتيكو مدريد وبرشلونة:

يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 14 نقطة، بينما يحل فريق برشلونة في المركز السابع بـ 6 نقاط.