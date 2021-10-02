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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فئة ضالة..النائب العام الأسبق يشن هجوما عنيفا على الجماعة الإرهابية

عبد المجيد محمود
عبد المجيد محمود

قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، تعليقا على احتفالية يوم القضاء المصري بحضور الرئيس السيسي، أنه يوجه التحية والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاحتفال بيوم القضاء وتقديره واحترامه  للقضاء في مصر.


وأضاف   عبد المجيد محمود  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى  في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"  الرئيس السيسي شارك في احتفالية القضاء المصري كدليل على احترامه  للقضاء المصري ".

 

وتابع عبد المجيد محمود :"  ذكريات فترة الإخوان مؤلمة والإخوان فئة ضالة تمكنت أن تكون على رأس مصر والإخوان لم يستمروا طويلا على رأس الحكم في مصر ".

 

وأكمل عبد المجيد محمود :" الإخوان فئة ضالة وانتقلت من توجيه السباب والتدني في الحديث عن أعضاء الهيئات القضائية  إلى حصار المحكمة الدستورية ودار القضاء العالي ومحاولة إزاحة النائب العام عن منصبه ".

 

وأضاف عبد المجيد محمود :"  قضاة مصر  دافعوا عن استقلالية القضاء في فترة الإخوان والشعب كله دافع عن القضاء المصري".

عبد المجيد محمود الإخوان لقضاة القضاء اخبار التوك شو

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