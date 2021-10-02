رئيس محكمة النقض الأسبق: القضاء يهتم اليوم بالعنصر البشري قبل تعيينه.. فيديو

قال المستشار أحمد عبد الرحمن نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السسي طوَر القضاء، ومن سمات هذا التطوير؛ هو دور العدالة الذي كان متهالكا في الكثير من المحاكم والشهر العقاري والأجهزة المعاونة للقضاء.

وأضاف المستشار أحمد عبد الرحمن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع علي قناه "دي إم سي"، أن هذه القطاعات تم تطويرها عن طريق الميكنة والعوامل البشرية والمادية؛ من أجل الإسراع في عملية التقاضي التي كانت تظل في المحاكم لسنوات طويلة.

وأوضح المستشار أحمد عبد الرحمن، أن القضاء اليوم أصبح يهتم بالعنصر البشري الذي يتم تعيينه أو ترشيحه للعمل بالهيئات القضائية، ووضع ضوابط معينة شديدة ومقيدة لاختيار تلك العناصر عند تعيينها؛ وهذا من أجل الارتقاء بالقضاء.