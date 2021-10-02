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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفارة روسيا بالقاهرة: نثمن جهود القيادة المصرية في عقد المنتدى الثاني للشباب

سفارة روسيا بالقاهرة
سفارة روسيا بالقاهرة

أعربت سفارة روسيا بالقاهرة عن شكرها الكبير لاهتمام القيادة المصرية وجهودها في عقد المنتدى الثاني للشباب المصري- الروسي، الذي يظهر اهتمام كلا البلدين بالحفاظ على تقاليد صداقة طويلة الأمد والمصلحة المشتركة في تعميق الشراكات.. معربة عن يقينها من أن العديد من الاتصالات الودية بين الشباب الروسي والمصري خلال هذه الأيام سوف تستمر لعقود مما يسهم في زيادة توسيع التعاون بين روسيا ومصر.

جاء ذلك في بيان للسفارة الروسية عقب افتتاح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وإيفانوفيتش بلاتونوف نائب رئيس وكالة الشباب الفيدرالية الروسية وجيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة ، المنتدى الثاني للشباب المصري الروسي لهذا العام بهدف استخدام الابتكار والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويهدف إلى إقامة تعاون وثيق في هذا المجال.

وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة اليوم أن 30 شابا مصريا وروسيا يشاركون في برنامج المنتدي الذي سيستمر حتى 9 أكتوبر الجاري، يضم ندوات حول العلاقات الثنائية والمجالات الواعدة التي يمكن تعزيزها وزيارات للمؤسسات الحكومية والجمعيات الاقتصادية والمنظمات الثقافية والدينية والمرافق التاريخية والرياضية، فضلا عن جولة في منطقة القاهرة التاريخية، مشيراً إلى إقامة بعض الفعاليات في مدينتي الإسكندرية والعلمين الجديدة .

وأكد جيورجي بوريسينكو على أهمية الاتصالات المباشرة بين الشعوب، وخاصة الشباب، لتعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين البلدين، يشار إلى أن المنتدى الأول للشباب المصري – الروسي عقد بنجاح في مدينة كازان الروسية خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الماضي .

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