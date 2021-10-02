النائب العام الأسبق يكشف كواليس مكالمة إخوانية طالبته بالتخلي عن منصبه

قال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، إنه رفض ترك منصبه كـ نائب عام في فترة حكم الإخوان والشعب المصري دافع عن استقلال القضاء .

وأضاف عبد المجيد محمود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" تحدث معي لترك منصبي أحمد مكي وقال لي إن القوى الثورية تطالبني بترك المنصب وقلت له القوى الإخوانية هي التي تطالب بذلك ".



وتابع عبد المجيد محمود :" رفضت طلب الإخوان بتعيين سفير في دولة أخرى ورفضت أن أترك منصبي كـ نائب عام مصر ".



وأكمل عبد المجيد محمود :" الإخوان فئة ضالة وانتقلت من توجيه السباب والتدني في الحديث عن أعضاء الهيئات القضائية إلى حصار المحكمة الدستورية ودار القضاء العالي ومحاولة إزاحة النائب العام عن منصبه ".

وتابع عبد المجيد محمود :" الإخوان كجماعة غير مؤهلة للحكم وقيادة دولة بحجم وقوة مصر وعراقة شعب مصر وقضائها " مضيفا:" جماعة الإخوان مكانها الطبيعي السجون ".

