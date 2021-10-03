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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب التسلق على المواسير.. حبس لص تخصص فى سرقة المساكن بالبساتين

صدى البلد

قررت جهات التحقيق، حبس مسجل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" بمنطقة البساتين.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم واعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقة.
عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكاب عدد 5 حوادث سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب .

كما تم بإرشاده ضبط الأجهزة المستولى عليها بمسكنه والمشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة ، كما أضاف بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس مسجل حبس سرقة المساكن سرقة مسجل

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