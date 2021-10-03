حبس عصابة مسلحة سرقوا مواطنا بالإكراه في روض الفرج

قررت جهات التحقيق، حبس 4 أشخاص، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى على عامل بمحل سوبر ماركت بالضرب محدثين إصابته وتهديده بالأسلحة، واستولوا منه على مبلغ مالي، كرها عنه، بمنطقة روض الفرج.

وكلفت جهات التحقيق، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهم، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت إستغاثة أحد الأشخاص من داخل محل "سوبر ماركت" كائن بدائرة القسم، وبإستبيان الأمر تم ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما مركبة " توك توك "، بحوزتهما فرد خرطوش – 2 طلقة من ذات العيار – سلاح أبيض"مطواة" – مبلغ مالى.

وبسؤال المجنى عليه (عامل بالمحل المشار إليه ، مقيم بدائرة القسم ) مصاب بجروح وكدمات بالجسم ، قرر بأنه حال تواجده داخل المحل عمله فوجىء بقيام المتهمان المضبوطين وآخران بالتعدى عليه بالضرب محدثين إصابته وتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهما ، وإستولوا منه على مبلغ مالى كرهاً عنه .

وبمواجهة المتهمين بما جاء بأقوال المجنى عليه وما أسفر عنه الضبط إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهما بالإشتراك مع (شخصين ، لهما معلومات جنائية ) .



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الآخرين، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المجنى عليه والمتهمان المضبوطان أيداها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.