مش لازم يكون فيه خناقات.. أحمد موسى: مجلس النواب به احترام وانضباط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مجلس النواب الحالي به انضباط واحترام كبير بين كافة أعضاء المجلس ورئيس المجلس.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مجلس النواب به غالبية وبه معارضة وأي نائب معارض يرغب في عرض وجهات نظره بكل حرية".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مش لازم مجلس النواب يكون فيه خناقات ولكن يمكن أن يكون هناك نقاشات بين مؤيد ومعارض بالمنطق ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" المستشار حنفي جبالي يعطي فرصة للكثير من النواب لعرض وجهة نظرهم في الكثير من الملفات والقضايا ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" في الفترة من 2014 وحتى 2017 كنا في وقت صعب ومصر تعرضت لحملات كثيرة سواء إرهاب وحملات مشوهة لمقاطعة انتخابات البرلمان وتعطيل مؤسسات الدولة ".