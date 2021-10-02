تنفيذا لتوجيهات محافظ دمياط.. المرور يلاحق مخالفات سيارات الأجرة والسرفيس بوضع ملصقات كودية

تنفيذًا لتوجيهات الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة وضع ملصقات كودية على سيارات الأجرة والسرفيس والتاكسى للحد من محاولات التلاعب التى قد يرتكبها بعض السائقين بشأن التعريفة المقررة وأيضاً لملاحقة أي مخالفات متعلقة بذلك وعدم الالتزام بخطوط السير، خاصة مع تردد شكاوى متعددة من المواطنين فى هذا الخصوص.

نفذت إدارة مرور دمياط تلك الأعمال بالتنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء حسام بدره مساعد وزير الداخلية - مدير أمن دمياط، حيث تم وضع ملصقات كودية على سيارات الأجرة والسرفيس و التاكسى.

وذكر العميد محمد سيف مدير إدارة المرور بأن الملصق يتضمن شعار المحافظة وأرقام مسلسلة بخط واضح وحجم مناسب، بحيث يسهل تحديد هوية السيارة من قبل المواطنين ورجال المرور و كاميرات المراقبة.

وأشار إلى أن المنظومة ستساهم وبشكل كبير فى الحد من معدلات الجريمة و أيضاً التصدى لأى مخالفات من قبل السائقين و إلزام سائقى سيارات التاكسى بتشغيل العدادات لتحديد الأجرة الفعلية، ويتم تلقى شكاوى المواطنين فى هذا الشأن من خلال رقم التليفون الخاص بغرفة عمليات ديوان عام محافظة دمياط "٠٥٧٢٢٦٤١٢١" على مدار ٢٤ ساعة طوال ايام الاسبوع ، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

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