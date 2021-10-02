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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فتاوى تشغل الأذهان.. الأزهر: الدين الإسلامي يتميز بوضوح عقيدته وموافقتها للعقل.. ورمضان عبدالمعز: هذه الآية كانت الأحب إلى رسول الله

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

حكم تمييز أحد الأبناء في العطية بسبب مرضه.. الإفتاء توضح

هل يجوز للزوجة التصرف في راتبها دون مشاركة زوجها وأبنائها

 

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددًا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
 

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن الدين الإسلامي يتميز بوضوح عقيدته، وموافقتها للعقل والفطرة، بل لا تَخْفَى مناحي الكمال والجمال والرقي والعظمة في عقائد وشرائع وتعاليم الإسلام.

وأضاف مركز الأزهر عبر الفيسبوك: لهذا وقف بعض الباحثين من غير أبناء هذا الدين مشدوهين أمام جلال الإسلام وعظمة نبيه ﷺ وجميلِ آثارهما الراقية في الحضارة الإنسانية! وكثرت كتاباتهم في هذا الشأن، مثل قول الكاتب والمؤرخ والفيلسوف الكاثوليكي الأمريكي «ويل ديورانت»: (وإذا ما حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا: إن محمدًا كان من أعظم عظماء التاريخ؛ فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الروحي والأخلاقي لِشَعْبٍ أَلْقَتْ به في دياجير الهمجية حرارةُ الجو وجدبُ الصحراء، وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحًا لم يُدَانِهِ فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله). [قصة الحضارة (13/ 47)، بترجمة د. زكي نجيب محمود وآخرين].

وفي منشور آخر ، أوضح أن ذِكْرُ الله تعالى من أيسر العبادات، وأفضلها، وأسماها، وبه تطمئن القلوب، ويرضى علام الغيوب؛ قال سيدنا رسول الله ﷺ: «  أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا لِدَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا رِقَابَهُمْ وَيَضْرِبُونَ رِقَابَكُمْ؟ ذِكْرُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ». [ أخرجه أحمد].

حكم تمييز أحد الأبناء في العطية بسبب مرضه .. الإفتاء توضح

أرسل شخص سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: قام والدي بتقسيم كل ما يملك عليَّ أنا وإخوتي في حياته، وأعطى أخي المريض ضعف ما ترك لنا، فما حكم الشرع في ذلك؟.


أجابت دار الإفتاء : يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه في حال كمال أهليته بالبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر عليه أو كونه في مرض الموت بشتى أنواع التصرفات المشروعة كما يشاء حسبما يراه محققًا للمصلحة؛ كمواساة في حاجة أو مرض أو بلاء، ولا يكون بذلك مرتكبًا للجور أو الحيف؛ لوجود علة التفضيل.

رمضان عبدالمعز: هذه الآية كانت الأحب إلى رسول الله

قال رمضان عبد المعزع الداعية الإسلامي إن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب سورة الفتح  خاصة وأنها نزلت في وقت حرج حيث كان الصحابة في شدة وضيق وكانوا ممنوعين من دخول البلد الحرام والمسجد الحرام، وكانوا يأتون معتمرين وأهل مكة يمنعوهم من أداء الفريضة الآلهية.

وأوضح عبدالمعز خلال برنامج لعلهم يفقهون ، على فضائية دي ام سي ، أن هذه الآية في سورة الفتح هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا" من يقرأها يجد السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة، مشيرا إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه قال للصحابة انزلت عليا آية هي أحب إلي من الدنيا وما فيها.

هل يجوز للزوجة التصرف في راتبها دون مشاركة زوجها وأبنائها.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي الفتوى بدار الإفتاء.

وقال محمود شلبي أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن راتب المرأة حقها ولها أن تتصرف فيه كيفما تشاء فلا تستأذن زوجها ولا أولادها ولكن من أهم الأشياء أن تنفق مالها في أمور مفيدة وليست محرمة.

الأزهر مركز الأزهر حكم تمييز أحد الأبناء في العطية بسبب مرضه رمضان عبد المعز الصحابة لعلهم يفقهون هل يجوز للزوجة التصرف في راتبها دار الإفتاء

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