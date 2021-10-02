فريدة الشوباشي: تحمست لمبادرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد إعلان إلهام شاهين

أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن سبب اقتناعها بفكرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة الدكتور خالد منتصر، معتبرة أن هذه الفكرة شعلة تنوير في مصر.

واضافت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، وكريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، مساء اليوم السبت، أنها تحمست بعد إعلان الفنانة إلهام شاهين التبرع بأعضائهم بعد الوفاة التي تعتبرها شديدة الإنسانية، قائلة: لما لقيت إلهام بادرت بدعم مبادرة التبرع بالاعضاء البشرية بعد الوفاة أنا كمان تحمست.

وتابعت: القانون المصري يقر التبرع بين الأحياء وبعضهما ولم يفعل قانون التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة حتى الآن، قائلة: مستغربة من الناس التي لديها عداوة لأي عمل إنساني.. آي حاجة يمكن ان تسعد إنسان يقفوا ضددها.