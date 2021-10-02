النائبة رقية الهلالي في يوم القضاء المصري: قضاة مصر لهم مكانة في قلوب المصريين

هنأت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقضاة مصر الاجلاء ، بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري اليوم السبت الموافق 2 أكتوبر، مؤكدة أن حضور الرئيس السيسي وتكريمة لأسر شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذين نالوا شرف الشهادة في العمليات الإرهابية تقديراً لدور ومكانة قضاة مصر الاجلاء لما يقومون به من دور عظيم تجاة الوطن.

وقالت النائبة رقية الهلالي في بيان له لها اليوم، إنه لأول مرة في تاريخ مصر نحتفل بيوم القضاء العريق الذي يواكب بداية العام القضائي، والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال، مؤكدة أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها الكبيرة في نفس كل مصري ومصرية بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.

وأشارت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن تطوير القضاء والمنظومة القضائية من خلال قرارات ساهمت فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية وتحقيق المساواة ،وتأسيسًا على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم النائبة رقية الهلالي قائلة: "كل الدعم وكل التقدير وكل الاحترام للقضاء المصري، وكل عام وأنتم طيبين، ودائما القضاء في مصر شامخ، وقادر على تحقيق العدالة الناجزة بين الناس".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات في اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية في يونيو الماضي بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1-10-2021.