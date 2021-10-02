مسئول بالزمالك يلوح بـ ترشح حسين لبيب في انتخابات النادي

قال الدكتور حسين السمري الرئيس التنفيذي لنادي الزمالك، إنه هناك احتمالية لخوض حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لـ انتخابات نادي الزمالك .

وأضاف حسين السمري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :"لجنة مشكلة من النادي تتسلم أوراق الترشح للانتخابات ويتم مراجعة تلك الأوراق".

وأوضح حسين السمري، أن إجراءات النادي بإعلان فتح باب الترشح للانتخابات سليمة وقانونية ولكن مديرية الشباب والرياضة رأت بضرورة حدوث تنقية للعضويات قبل فتح باب الترشح للانتخابات .

وتابع حسين السمري :" مديرية الشباب والرياضة رأت انه من الافضل تأجيل الدعوة للانتخابات وامامنا حتى نهاية أكتوبر لفتح باب الترشح للانتخابات ".

ولفت حسين السمري :" عدد اعضاء نادي الزمالك يتجاوز الـ 90 ألف عضو ويتم فحص موقف العضويات لسداد كافة الالتزامات “، مضيفا:” 4 ترشحوا للانتخابات حتى الآن وطلبات الترشح للانتخابات مازالت مستمرة لحين وصول بيان وخطاب رسمي من المديرية للنادي ".



