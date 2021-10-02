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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

إعصار شاهين يُغرق مدينة عمانية بالأمطار |شاهد

إعصار شاهين
إعصار شاهين

غمرت مياه الأمطار، اليوم السبت، شوارع مدينة الأشخرة العمانية مع تعرض البلاد لإعصار شاهين المداري.

ونشر المواطنون شرائط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر لغرق الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة، التي تشهدها المناطق الساحلية في سلطنة عمان مع تعرض البلاد لإعصار شاهين.

وفي إطار جهود سلطنة عمان لمواجهة إعصار شاهين، وجه سلطان عمان هيثم بن طارق بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان برئاسة الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك.

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وخلال الاجتماع، تم الوقوف على توصيات اللجان الفرعية للجنة الوطنية  لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات، وجهود الاستعداد والجاهزية التي تقوم  بها الجهات الرئيسية والمساندة المشاركة في التعامل مع العاصفة شاهين وتأثيراتها المتوقعة.

واستعرض الاجتماع الجهود التي قامت بها قطاعات  المنظومة لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة آثار الحالة المدارية شاهين، وما اُتخذ من إجراءات للتقليل من المخاطر المحتملة والمحافظة على السلامة العامة والحد من الخسائر المادية.

وكانت وزارة الصحة العمانية أعلنت تفعيل خطة الطوارئ الوطنية الصحية لقطاع الاستجابة الطبية والصحة العامة على المستوى المركزي وفي المحافظات المُحتمل تأثرها بالإعصار شاهين.

وأعلنت وزارة الصحة في عمان أن جميع مراكز خدمة التحصين في مختلف  محافظات السلطنة ستتوقف عن استقبال المواطنين والمقيمين باستثناء  محافظتي الوسطى وظفار ابتداءً من غدًا الأحد حتى إشعارٍ آخر.

وأفادت السلطات العمانية بأن يومي الأحد والإثنين 3 و4 أكتوبر الجاري إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص.

ويوم أمس الجمعة، قال خبير الطقس والمناخ، زياد الجهني، إن "العاصفة شاهين تحلق في سماء بحر العرب وتتجه نحو خليج عمان وما بين سواحل إيران وعمان، ومن المتوقع تطورها خلال الساعات القادمة".

وأعلنت الأرصاد العمانية، أن العاصفة المدارية "شاهين" تتمركز شمال شرق بحر العرب، ويبعد مركزها بنحو 590 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة "رأس الحد".

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