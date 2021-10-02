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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محسن: إعلان الرئيس احترامه التام للقضاء وعدم التدخل في أحكامه انتصار لدولة العدل

النائب احمد محسن،
النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ

أعرب النائب احمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره الشديد لما أعلنه الرئيس السيسي عن احترام الدولة المصرية التام، لأحكام القضاء، وحرصه على عدم التدخل أبدا في أحكام القضاء فهذا لم يحدث ولن يحدث، موضحا  ان تصريحات السيسي هى انتصار لدولة العدالة وسيادة القانون في مصر.

واشار محسن في تصريحات له اليوم، الي الكلمة الجريئة للرئيس السيسي لجموع القضاة: "لن أتدخل أبدا في أحكام القضاء.. وليس لى دور في هذا المجال.. وأنتم تتحملون المسئولية أمام الله في أحكامكم والدور للقضاء فقط"، مؤكدا إنها رسالة للداخل والخارج، بأن مصر دولة القانون وقضاءها الرفيع المهيب قضاء مستقل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، إنه بفضل القضاء المصري النزيه الكفء، استطاعت مصر التصدي للإرهاب من خلال  قوانين وتشريعات صارمة، تبتغي وجه الحق وتدافع عن الأبرياء وتتصدي للقتلة والإرهابيين.

واضاف النائب أن استقلال القضاء، يعد ميزة هامة للدول الكبرى والقوية ومصر من بينهم، فالجميع أمام القضاء سواسية، ودولة العدل هى الفيصل، وهو ما يراه ملايين المصريين ويشعرون به في كافة مجالات الحياة طوال السنوات الأخيرة في مصر.

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