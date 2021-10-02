هل زادت الاضطرابات النفسية بعد جائحة كورونا؟.. أستاذ طب نفسي يجيب

قال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي ، إن الاضطرابات النفسية تصيب الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وعلى أثره قاموا بالدخول إلي العناية المركزة مؤكدا أن نسبتهم وصلت إلى 38 % وأصيبوا باضطرابات نفسية احتاجت إلي تدخل متخصص لعلاجها .

وأضاف محمد المهدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع على قناة " دي أم سي " ، أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا وقاموا بعمل عزل منزلي أو في المستشفى نسبة إصابة الاضطرابات النفسية فيهم 22% لافتا إلى أن هناك 50% على مستوى العالم أصيبوا باضطرابات نفسية نتيجة انتشار الجائحة .

وأوضح محمد المهدي ، أن فيروس كورونا يؤثر على المخ والجهاز العصبي وبالتالي هذا يسبب اضطرابات نفسية وعلي رأسهم القلق والاكتئاب وهناك مرض يسمى كرب ما بعد الصدمة وهذا يحدث للأشخاص الذين دخول العناية المركزة .