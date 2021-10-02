سامح سيد: الرئيس السيسي يقدر كل هيئات ومؤسسات مصر .. فيديو

قال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر كل الجهات، والهيئات والمؤسسات فى مصر، ويقدر كل المصريين.



وأضاف" سيد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن تقدير الرئيس السيسي للقضاء بأن يجعل لهم يوما احتفاليا كل عام فخر لكل قضاة مصر، و جميع مستشارى الهيئات القضائية.



وأوضح نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن هيئة قضايا الدولة خرج من تحت عباءتها كل الجهات، و الهيئات القضائية.

وأكد سيد، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد وضع الشعار الذى يعتمد فى أى دولة فى العالم تريد ان تنجح و هو" العدل أساس الملك".