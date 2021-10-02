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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى يعرض استغاثة أهالي قرى بالدقهلية وطلباتهم من الأوقاف

احمد موسى
احمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك عدد كبير من القرى لديهم مشكلة كبيرة مع وزارة الأوقاف.

 

وأضاف الإعلامي أحمد موسى  في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد “، :” الناس دي ساكنة على أراضي ملك لوزارة الأوقاف منذ سنوات كثيرة، والأهالي تقدموا لتقنين أوضاعهم وقدموا طلبات ودفعوا رسوم لتقنين الأوضاع منذ عام 2017” .

 

وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  أهالي قرى الدقهلية يقولون أنه تم تحديد سعر المتر في المنطقة التي يسكنون فيها بـ 1200 جنيه، لكن الاوقاف رفضت وتم عمل مزايدة والمزايدة رفعت الأسعار لـ 5000 وحتى 7000 جنيه للمتر الواحد ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  الأهالي  يقولون أنه هناك مبالغة في الأرقام التي تم تحديدها لسعر المتر في القرى التي يسكنون فيها ".

 

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :"  في ناس في هذه القرى معاشهم 1600 جنيه ولا يملكون أموال كثيرة، وهؤلاء  الأهالي مع أي إجراءات تتخذها الدولة ولكنهم يطلبون الإحسان وتقنين الأوضاع بطريقة تراعي ظروفهم المعيشية ".


ولفت الإعلامي أحمد موسى :"  أهالي قرى الدقهلية يرغبون في تحديد قيمة إيجارية لهم  معقولة وتراعي ظروفهم المعيشية ".

 

وعرض الإعلامي أحمد موسى ،تقريرا عن مطالب أهالي  بعض قرى الدقهلية  من وزارة الأوقاف بتقنين أوضاعهم ومراعاة ظروفهم المعيشية بعد التقنين وعدم رفع القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه ".


وقال احد الاهالي :" قمنا يتقيني أوضاعنا ودفعنا الرسوم المطلوبة منذ  2017  ومنذ 2018 وحتى الآن لم يتم اتخاذ إجراءات تجاه تلك الطلبات  وإحنا عايزين عدل في تحديد القيمة الإيجارية للمنازل التي نسكن فيها ".


 

أحمد موسى الدقهلية قرى تقنين أوضاع اخبار التوك شو

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