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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالصور .. ديانج ينظم دورة ودية بدولة مالي ويوزع قميص الأهلي

صدى البلد

حضر أليو ديانج نجم الأهلي مباراة ودية مصغرة خلال تواجده في بلده "مالي"، حيث ارتدى الفريقان قمصان الأهلي الأساسي والاحتياطي.

وحرص لاعب خط الوسط على حضور المباراة النهائية، مستغلًا تواجده في مالي خلال الفترة الحالية، نظرًا لوجود فترة أجازة من تدريبات الأهلي.

 وقام ديانج بتسليم بعض الهدايا للاعبين بعد المباراة، وسط فرحة من جميع الحاضرين. 

أعلن الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن فشل مفاوضات النادي، مع جالاتا سراي التركي لضم اليو ديانج نجم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: "الأهلي أغلق باب التفاوض مع جالاتا سراي حول ديانج".

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