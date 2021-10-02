الدوري الإسباني .. أتليتكو مدريد يزيد أوجاع برشلونة بثنائية على أرضه

نجح فريق أتليتكو مدريد على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد على ملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإسباني.

وأحرز أتلتيكو الهدف الأول عن طريق توماس ليمار، بعدما استغل الفرنسي تمريرة أرضية من لويس سواريز ليتوغل بالكرة داخل المنطقة ويسددها بقدمه اليسرى قوية في شباك تير شتيجن.

وعزز لويس سواريز النتيجة لأصحاب الأرض بعدما حصل على الكرة من توماس ليمار وسط غياب دفاعي لينفرد بالحارس تير شتيجن ويودع الكرة أرضية داخل الشباك، ويعتذر بعد التسجيل أمام فريقه السابق.

وفي الدقيقة الـ60، انطلق النجم الشاب جافي بالكرة من الجبهة اليمنى بعدما استعاد الكرة مرتين من لاعبي أتلتيكو، ليرسل تمريرة رائعة إلى فيليب كوتينيو الذي سدد الكرة في أيدي الحارس يان أوبلاك.

وبذلك يرفع الأتلتيكو رصيده إلى 17 نقطة، في المركز الثاني، بنفس رصيد ريال مدريد المتصدر، وبقي برشلونة بـ 12 نقطة، وتراجع للمركز التاسع.



وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد في المباراة كالاتي:

يان أوبلاك، ستيفان سافيتش، خوسيه ماريا خيمينيز، ماريو هيرموسو، ماركوس يورينتي، يانيك كاراسكو، كوكي، رودريجو دي بول، توماس ليمار، جواو فيليكس، لويس سواريز.

تشكيل برشلونة:

مارك أندريه تير شتيجن، أوسكار مينجويزا، رونالد أراوخو، جيرارد بيكيه، سيرجينو ديست، نيكو جونزاليس، سيرجيو بوسكتس، فرانكي دي يونج، فيليب كوتينيو، جافي، ممفيس ديباي.