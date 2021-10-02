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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مستشار الرئيس: مصر بها كميات كبيرة من اللقاحات تكفي لتطعيم طلاب الجامعات بالكامل

عوض تاج الدين مستشار
عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة

قال مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن: "مصر بها كميات كبيرة من اللقاحات تكفي لتطعيم طلاب الجامعات بالكامل".

وأضاف تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع برنامج على مسئوليتي الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم السبت، أن: "هناك اتصالات مع رؤساء الجامعات المصرية بشكل دوري لمتابعة الأعداد التي تم تطعيمها من الطلاب والأساتذة والعاملين".

وأشار إلى أنه يتم تطعيم أعداد كبيرة من المعلمين في المدارس المصرية وتم اتخاذ قرارات حاسمة بفتح مراكز الشباب ومراكز الجامعات لتطعيم طلاب الجامعات في نفس اليوم.

وشدد على أن هناك متابعة دقيقة من اللجنة العليا لإدارة الأزمة للوضع الوبائي في مصر خاصة مع دخول المدارس.
وأوضح أنه خلال العامين الماضيين مع بدء جائحة كورونا كانت هناك أحاديث ليست مثبتة بشكل علمي حول لقاحات وعلاجات فيروس كورونا، قائلا: "حتى الآن لا يوجد دليل علمي يشير إلى وجود دواء لعلاج فيروس كورونا في العالم".

وبين أنه تم التباحث مع الجانب الألماني لتوفير أكبر عدد من سيارات الإسعاف بأحدث المواصفات العالمية، وأحدث أجهزة الأشعة المقطعية بكل المواصفات العالمية، علاوة على أحدث جهاز متنقل للأشعة المقطعية.

ونوه بأن الجانب الألماني سيوفر عيادات متنقلة من أجل مبادرة حياة كريمة، حيث تم التعاقد معهم على 4 آلاف و500 سيارة طبية مجهزة وتتوالى وصولها حتى 2023.

واعتبر أن العيادات المتنقلة من أجل المواطن المصري البسيط هى ضمن مبادرة "حياة كريمة" وستكون جاهزة للتنقل لعلاج المرضى، كما أن هناك وحدات طب الأسرة ستكون موجودة في كل مكان وستقدم خدمات الرعاية الصحية.
 

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