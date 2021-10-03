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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير العدل يتحدث عن مكاسب القضاء في عهد الرئيس السيسي

وزير العدل
وزير العدل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن التحول الرقمي في المنظومة القضائية هدفه الوصول للتقاضي الإلكتروني.

وأضاف مروان، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية ريهام السهلي المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء  السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أن القضاء له مكانته المرموقة في نفس كل مصري بما يحقق من عدالة تنتشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة.

وأشار وزير العدل، إلى أن تطوير المنظومة القضائية بشكل شامل يهدف لتحقيق العدالة الناجزة، من خلال الوصول إلى بيئة عمل مناسبة للقضاة والمواطنين، لافتاً إلى أن الجهات والهيئات القضائية في مصر تقوم على التنسيق والتعاون فيما بينها.

وأوضح عمر مروان، أن الرئيس السيسي هو من حدد يوما موحدا ليكون عيدا لكل والجهات والهيئات القضائية.

احتفلت وزارة العدل، السبت، بيوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان وزير العدل خلال اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء الماضي، عرض الاستعدادات الجارية للاحتفال بيوم القضاء المصري، والذي يعد الأول من نوعه عقب تحديد هذا التاريخ للاحتفاء بالقضاء بصورة سنوية منتظمة، بما يتزامن مع بداية العام القضائي، وكذلك انطلاق عمل المرأة بالنيابة العامة ومجلس الدولة، إذ سيشهد هذا الاحتفال تكريم المتميزين من شباب القضاة من مختلف الجهات والهيئات القضائية.

كما استعرض أمام الرئيس أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في يونيو الماضي، خاصة ما يتعلق ببدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، مشيراً إلى ما تم بخصوص نقل 11 قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر المقبل، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة.

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