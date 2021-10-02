الموسيقار هاني شنودة: مطرب الغلابة سيشارك بـ"الطشت" في حفلة كبيرة.. فيديو

علق الموسيقار هاني شنودة، على لقائه بـ سيد القناوي، المعروف إعلاميا بـ"مطرب الغلابة"، قائلا: "عندما التقيته للمرة الأولى؛ سألته عما إذا كان عمل سابقا في الموسيقات العسكرية أو التحق بالجيش؛ ونفى هذا الأمر".

وأضاف "شنودة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "سيد القناوي أخبرني بأنه تعلم ممن يلعبون بالأراجوز، وكان يحضر الحفلات ويعود إلى المنزل، ويقلد ما تعلمه، على أي أداة أمامه".

وأكمل تصرحاته: "طالما هو موهوب؛ فهو زميلي، ومن المواطنة عندما أرى موهبة؛ أن أمد يدي لها"، لافتا إلى أنه من المقرر أن يشارك في الحفلة بـ"الطشت"، ويشارك مع الأوركسترا “عازفا على الدرامز”.

وأوضح أنه أجرى مسابقة لاختيار من يكتب أغنية تليق على سيد القناوي "مطرب الغلابة"، معقبا: "اخترت منهم نصَّا لشاعرة شابة، لحنتها له، والأسبوع المقبل سيغنيها، ونعمل بروفة بالطشت، ونخرجها في حفلة كبيرة".



