المجلس الأعلى يعلق على جدل شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار |فيديو

علق مصطفى وزيري أمين المجلس الأعلى للآثار، على ما جرى تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، قائلاً إنه لم و لن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية.

وأضاف مصطفى وزيري في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " ON" قائلاً : "حديقة الاسماك منذ عام 2010 تم تسجيلها في عداد الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية "

وشدد الأمين المجلس الأعلى للأثارعلى مهمة المجلس، وفقاً لقانون حماية الآثار و تعديلاته، وهو الحماية والحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكاً للبشرية، وتطويرها وتقديم الخدمات بما يليق بها، مؤكداً أن هذا تم بالفعل في تطوير الخدمات المقدمة في عدة أماكن والتي من ضمنها: البارون والهرم، حيث تم تطويرها وتقديم خدمات للزائرين من خلال وجود أماكن ترفيهية وإجتماعية مثل الكافتريات وغيرها عبر الشراكة مع المستثمرين "

ونوه مصطفى وزيري أن ماحدث هو قيام أحد المستثمرين بتقديم خدمات في حديقة الاسماك، مثل الكافتريات ووسائل الترفيه وخدمات " الواي فاي " قائلاً : المجلس الاعلى للاثار ليس لديه في ذلك مشكلة شريطة، ولكن الأهم هو عدم المساس بالمواقع الاثرية المسجلة في الحديقة وبالتالي كان هناك جزء صغير لايتعدى ثلاثة ارباع فدان حيث أنه مع التطويروزيادة أعداد الزائرين عليها لابد من وجود مكان لركن السيارات، ومن ثم بعد دراسة ذلك تم الموافقة على تلك الارض الصغيرة ليس فقط لتشجيع قاطني الزمالك بل بغية تشجيع كل المصريين والاجانب والعرب لزيارة هذه الاماكن".

وأوضح الأمين المجلس الأعلى للأثار أن ما تم مناقشته هو شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار، مشيراً إلى أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون.

وأشار مصطفى وزيري إلى أن حديقة الاسماك التاريخية إنطفأ نورها لفترات وفقدت بريقها وكان هناك افلام سينمائية تسجل بها قائلاً : "كل القصة عاوزين نرجع إستغلال اصول الدولة للاستغلال الامثل بما يليق بها دون المساس بالاثار أو المناطقة المسجلة ".

المجلس الأعلى للآثار، نفى في بيان صادر عنه، ما جرى تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، مؤكدا أنه لم و لن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، مضيفا "مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار و تعديلاته، هو الحماية والحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية".