كيف نستعد للعام الدراسي الجديد؟..فيديو

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس ، إن أولياء الأمور يجب أن يكون لديهم وعي بأهداف المدرسة حتي يقومون بمساعدة المدرسة في تحقيق هذه الأهداف ، مؤكدا أن مصر استطاعت تقديم مناهج وامتحانات جيدة في عصر استثنائي وهو عصر الكورونا .

واضاف حسن شحاتة خلال لقائه في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " ، أن الدولة تحملت تكلفة توفير جميع الإجراءات الاحترازية للطلاب لمنع إصابة الطلاب بفيروس كورونا والحد من انتشار العدوي مؤكدا أن وجود الطلاب في المدارس مهم جدا من اجل قيام المدرسة بدورها التربوي والتعليمي .

من جانبها أوضحت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر ، أن الطلاب يجب أن يستعدوا نفسيا للعودة إلي الدراسة في المدارس وهذا لان حضور الطلاب توقف عامين بسبب جائحة كورونا وهذا اثر سلبيا علي الطلاب في تحصيل المناهج العلمية ، لافتة إلي أن الطلاب يجب أن يكون لديهم دافع التعلم للوصل إلي المكانة العلمية التي يريدها حتي يكون لدية شغف للحضور ألي المدارس .