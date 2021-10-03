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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البرلمان يرسل برقية للرئيس السيسي لكل ما تحقق من إنجاز

البرلمان المصري يؤكد استعداده لانعقاد دوره الثاني

البرلمان المصرى
البرلمان المصرى

قال  نادرمصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام و الآثار بمجلس النواب، إن مجلس النواب يستعد بشكل كبير لانعقاد دوره الثانى و إنتخابات اللجان .

 

و اضاف  مصطفى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أن البرلمان المصري كان يحتفل اليوم بذكرى انتصارات اكتوبر المجيدة و يرسل برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن البرلمان مساند لكل ما يراه من إنجازات على ارض الواقع لحل العديد من المشكلات المزمنة.

وأوضح  وكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب،انه الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرار بعودة البرلمان لبداية دور إنعقاد جديد ،منوها إلى أنه هناك رغبة فى العمل بعد فترة من الراحة .


وأشار إلى، أن المستشار حنفى جبالى القى اليوم خطبة رائعة تتسم بجمال و رصانة أسلوب رجال القضاء نشرت الطاقة الإيجابية لجميع نواب البرلمان المصرى.

 

يستعد مجلس النواب، اليوم السبت، للعودة لـ دور الانعقاد الثاني؛ بناءً على دعوة رئيس الجمهورية للانعقاد يوم 2 أكتوبر، ومن المنتظر انعقاد مجلس الشيوخ يوم 5 المقبل.

 

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار دعوة مجلس النواب للانعقاد في 2 أكتوبر دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

 

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اختتم أعمال دور الانعقاد الأول، وبلغ عدد الجلسات العامة خلال هذا الدور 58 جلسة عامة بإجمالي عدد ساعات 278 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين خلالها 532 متحدثاً، و 4210 مداخلات، ووافق خلالها المجلس على 146 مشروعاً قانون بإجمالي عدد مواد 1749.

 

وحرص المجلس في بداية انعقاده على أن تكون أول أعماله استدعاء حكومة د مصطفي مدبولي رئيس الوزراء التي سارعت بالإدلاء  ببياناتها عن الموقف التنفيذي من برنامج الحكومة الذي سبق وحصلت بموجبه على ثقة المجلس، وناقش المجلس بيانات 29 وزيرا وأحالها الي اللجان المختصة لتمارس دورها الرقابي بشكل تفصيلي.


وفي مجال الحماية الاجتماعية والنهوض بالاقتصاد الوطني  ناقش البرلمان قوانين انشاء صندوق الوقف الخيري و قانون الموارد المائية والري وقانون الصكوك السيادية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدينة وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

 

وفي مجال الرعاية الصحية مشروع قانون بتنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها و مشروع قانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وفي مجال الحفاظ والدفاع على الأمن وحماية مقدرات الوطن تم الموافقة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم ومشروع قانون بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها وقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش.

 

وفي مجال الأدوات الرقابية تم تمت مناقشة 128 طلب إحاطة 230 سؤالا و265 اقتراحا برغبة.

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