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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

في يوم تلقيها اللقاح.. كارثة تصيب فتاة بسبب كورونا |صور

كورونا
كورونا

في اليوم الذي كان من المقرر أن تتلقى فيه لقاحها، فارقت الطالبة البريطانية «جورجا هاليداي» 15 عامًا الحياة نتيجة لإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

 

تسبب فيروس كورونا المستجد في مقتل طالبة بريطانية من بورتسموث داخل مستشفى الملكة ألكسندرا قبل أربعة أيام من استعدادها لتلقي اللقاح.

 

قالت والدتها تريسي هاليداي 40 عامًا بأن ابنتها طالبة أكاديمية بورتسموث كانت "فتاة محبة"، وكيك بوكسر موهوبة وكذلك موسيقية طموحة، ولم تعان من أية أمراض قبل وفاتها.

 

وأضافت تريسي بأن جورجا ظهرت عليها في البداية أعراض تشبه الإنفلونزا قبل أن تخضع لاختبار PCR والذي أعطى نتيجة إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، مما أدى إلى عزلها في المنزل.

 

كانت الفتاة البريطانية المحبوبة تكافح من أجل تناول الطعام يوم الأحد ولكن بحلول يوم الاثنين لم تستطع تناول الطعام على الإطلاق بسبب ألم الحلق.

 

قالت تريسي أنها اتصلت بطبيب وصف المضادات الحيوية ولكن عندما ساءت حالة جورجا.

وفحصها طبيب آخر أكد أن معدل ضربات قلبها كان ضعف ما ينبغي أن يكون وتم نقلها إلى المستشفى.

 

لم يستقر معدل ضربات القلب، ولم يستطع قلبها تحمل الضغط،  ورغم محاولات الأطباء لإسعافها لم يتمكنوا من إنقاذها.

 

كانت النتائج الأولية للفحص الطبي بالمستشفى قد أشارت إلى إصابة جورجا بالتهاب عضلة القلب كورونا، وهو التهاب في القلب ناتج عن الفيروس رغم أنها لم تعان من أية أمراض.

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