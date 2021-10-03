عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

التفاصيل الكاملة لحفل ختام الدورة 35 لمهرجان جرش للثقافة والفنون

مهرجان جرش
مهرجان جرش

اختتمت مساء امس السبت، فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الخامسة والثلاثين والتي جاءت تحت شعار "جرش مزينة بالفرح"، في ظل إجراءات احترازية ووقائية مشددة وضمن شروط البروتوكول الصحي لمواجهة وباء كورونا وبعد غياب عام بسبب الوباء، بحضور رئيس اللجنة العليا للمهرجان وزير الثقافة علي العايد والمدير التنفيذي للمهرجان مازن قعوار.

ومندوبا عن الملك عبدالله الثاني، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة فعاليات هذه الدورة من المهرجان في 22 أيلول الماضي. وأحيا صوت الأردن النجم الفنان عمر العبداللات الحفل الختامي على المسرح الجنوبي، ملهبا حماس الجماهير الغفيرة التي جاءت للاستماع اليه. ووسط تفاعل كبير من الجمهور الذي لم يتوقف عن مشاركة العبداللات الغناء، استهل اغانيه بأغنية يا سعد وواصل بالدحية ليقدم مندلي من اغاني الموروث الشعبي الاردني. وغنى بمصاحبة فرقته الموسيقية المكونة من 12 عازفا وأربعة مرددين اغنيته الوطنية "جوى العين يا بو حسين"، مواصلا اغانيه الخاصة وسط حماس وتفاعل كبير من الجمهور. بدورها غنت الفنانة نداء شرارة عددا من أغاني ألبومها الجديد وأغاني عربية.

بعد حفل جورج وسوف.. إعفاء مدير مهرجان جرش بسبب سوء تنظيم فعالياته

تعليق مؤثر من ماجدة الرومي عن لحظة سقوطها بـ مسرح جرش |فيديو

وشهدت الدورة 35 فعاليات عديدة ومتنوعة ملبية مختلف الاذواق والشرائح المجتمعية والفئات العمرية، وبمشاركات فنية وثقافية محلية وعربية ودولية، وحققت نجاحا في التنظيم والاجراءات المتبعة في ظل الوباء، ما يسجل للأردن استعداده وقدرته على تنظيم هذا المهرجان العالمي العريق وتوفير السبل والاجراءات الاحترازية المختلفة والتي تطبق شروط البروتوكول الصحي بتعاون مختلف الجهات الرسمية والاجهزة الامنية، والخروج بنجاحات مميزة ونتائج صحية سليمة حفاظا على صحة المشاركين والجمهور واستمرارية نقل رسالة الاردن الحضارية إلى العالم أجمع.

وتميز المهرجان في هذه الدورة التي استمرت 10 أيام، بإيلائه الفنان والشاعر الاردني أولوية كبيرة وأهمية خاصة في العديد من الفعاليات علاوة على تميز وسعة برنامجه الثقافي الذي شارك فيه عدد كبير من المبدعين الاردنيين والعرب.

وكانت فرقة باليه فلكلور "ياكو شاتي" من المكسيك، قدمت عرضا على مسرح الصوت والضوء بحضور السفير المكسيكي في عمان، روبيرتو ودريغيز هيرنانديز، فيما قدمت فرقة "اوبرا بانونيتسا" من كرواتيا عرضا آخر، ضمن اتفاقيات التبادل الثقافي مع الوزارة.

وأطفأ العايد شعلة المهرجان الذي تضمن فعاليات عربية ودولية من خلال اتفاقيات التبادل الثقافي، معلنا انتهاء فعاليات الدورة 35 من المهرجان التي لاقت صدى واسعا في نجاحاتها لدى مختلف وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية.

 

رئيس الوزراء الإجراءات الاحترازية جورج وسوف اجراءات احترازية الأجهزة الامنية ماجدة الرومي الفنانة نداء شرارة التفاصيل الكاملة نداء شرارة

موضوعات متعلقة

آسر ياسين : مسلسل الثمانية يحمل طابعا عالميا ونجهز لسلسلة أجزاء منه

جلسة حوارية غدا بمكتبة الإسكندرية عن ريادة الأعمال وصناعة السينما

بعتذر ليكم.. عودة رانيا يوسف بقوة وتصدرها التريند واهتمامات السوشيال ميديا

«مدرسة السينما الاستقصائية» تكرم بيتر ميمي عن فيلم موسى.. صور

تحية كاريوكا.. قضت آخر أيامها بالمدينة المنورة..وآن شيريدن سبب سفرها لهوليوود.. نوستاليجا

أوتوستراد تفاجئ جمهورها المصري بحفلين متتاليين في الساقية

الليلة.. كمال أبو رية ونجوم حكاية قلب مفتوح ضيوف «واحد من الناس»

عظيم إحساسي.. راشد الماجد يحصد 1.5 مليون مشاهدة عبر يوتيوب

ترشيحاتنا

مفاجأة.. الغندور : موسيماني سبب استبعاد أفشة ومحمد شريف من منتخب مصر|فيديو

اشتعال النار فى سيارة الفنان نور محمود أثناء تواجده بداخلها

دعاء المظلوم والمهموم .. ليس بينه وبين الله حجاب

الأعلى للمستشفيات الجامعية يكشف خطة تطعيم أعضاء منظومة التعليم الجامعي قبل بدء العام الدراسي|فيديو

حكاية السهرة.. لماذا حاول محمد فوزي سرقة «ساكن في حي السيدة» من عبدالمطلب؟

وفاء عامر: عادل إمام منظومة غير مسبوقة في بني آدم.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

كواليس قتل عروس قليوب.. عريسها استدرجها ليلة الدخلة وقتلها وشارك في العزاء

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

إصابة 3 في حريق هائل التهم مول تجاريًا في دمنهور.. صور

هل ينضم لـ الأهلي؟.. حقيقة استغناء الدحيل القطري عن فرجاني ساسي

السعودية.. الأرصاد تحذر من تأثر مناطق في المملكة بالإعصار شاهين

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قرد يثير فزع الركاب داخل مطار في الهند

السماء تمطر ذهبًا.. كويكب قريب قد يحول جميع سكان الأرض إلى مليارديرات|صور

طريقة عمل الفراخ بالكبدة .. ووصفات متنوعة لأشهر أكلات الدجاج

الكشف عن هوية الجاني صدم الجميع.. مَن قاتل عروس قليوب ليلة حنتها؟

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ